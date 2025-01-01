Anna und die Liebe
Folge 138: Episode 138
24 Min.Ab 12
Mia und Alexander versuchen in Rostock, sich und einem schwelenden Konflikt aus dem Wege zu gehen. Doch die Spannung zwischen ihnen ist so groß, dass sie schließlich in einen Streit mündet. Mia flieht und Alexander begreift, dass er einen Fehler gemacht hat. Er sucht Mia und findet sie auf dem alten Bauernhof ihrer Großeltern, wo sich endlich die große Sehnsucht der beiden Bahn bricht ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
