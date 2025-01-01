Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 138

SAT.1Staffel 3Folge 138
Episode 138

Anna und die Liebe

Folge 138: Episode 138

24 Min.Ab 12

Mia und Alexander versuchen in Rostock, sich und einem schwelenden Konflikt aus dem Wege zu gehen. Doch die Spannung zwischen ihnen ist so groß, dass sie schließlich in einen Streit mündet. Mia flieht und Alexander begreift, dass er einen Fehler gemacht hat. Er sucht Mia und findet sie auf dem alten Bauernhof ihrer Großeltern, wo sich endlich die große Sehnsucht der beiden Bahn bricht ...

