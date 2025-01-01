Anna und die Liebe
Folge 148: Episode 148
23 Min.Ab 12
Als Paloma herausfindet, dass Julius seinem Vater ein Bild von ihr gezeigt hat und sie als seine italienische Freundin darstellt, ist sie empört. Ähnlich reagiert auch Maik, als sie ihm davon erzählt. Doch als er in Erfahrung bringt, wer Julius' Vater ist, relativiert sich sein Ärger über Julius' Verhalten und er ändert schlagartig seine Meinung ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
