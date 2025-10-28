Anna und die Liebe
Folge 173: Episode 173
24 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Nachdem Mia im Altenheim erfahren hat, dass Erna Wollschläger ihren Heimplatz unmittelbar nach dem Prozess gegen Jojo bezogen hat, ist für sie die Sache klar. Erna Wollschläger hat vor Gericht eine Falschaussage gemacht und dafür von David den Heimplatz geboten bekommen. Mia beschließt, mit der alten Dame zu reden - doch die erweist sich als hartnäckiger Fall ...
