Anna und die Liebe

Episode 175

SAT.1Staffel 3Folge 175
Folge 175: Episode 175

23 Min.Ab 12

Natascha wehrt sich vergeblich gegen die Anschuldigungen des Journalisten, der jetzt auch noch die von David besorgten Beweise für ihre Abtreibung vorzulegen vermag. Annett und David nutzen die Gunst der Stunde, um Richard zu überzeugen, sich von Natascha zu distanzieren. Zu ihrer unendlichen Verärgerung hält Richard jedoch zu Natascha - genau wie Alexander ...

