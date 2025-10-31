Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 179

SAT.1Staffel 3Folge 179vom 31.10.2025
Episode 179

Episode 179Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 179: Episode 179

24 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Anna Polauke könnte alles haben: Mit ihrem Talent, ihrem Fleiß und ihrer Beharrlichkeit wäre sie überall willkommen - auch in der Werbeagentur Broda, ihrem Wunscharbeitgeber. Doch zwischen ihr und ihrem Traum steht eine unüberwindliche Hürde: Anna ist entsetzlich schüchtern und bringt kein Wort heraus, wenn sie vor fremden Menschen steht ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen