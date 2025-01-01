Anna und die Liebe
Folge 249: Episode 249
24 Min.Ab 12
Mia nimmt Alexanders Antrag überglücklich an. Indes bekommt Susanne ein Paket von Anna, das Mias Brautkleid enthält, das noch für die Hochzeit mit Enrique gedacht war ... Jessica ist überrascht, dass Julian Hochzeiten romantisch findet. Fortan glaubt sie, er wünscht sich nichts anderes als selbst zu heiraten - und zwar sie! Aber wer heiraten will, muss erst eine gemeinsame Wohnung beziehen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen