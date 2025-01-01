Anna und die Liebe
Folge 52: Episode 52
23 Min.Ab 12
Kimmo hat der Agentur den Auftrag entzogen - Mia ist verzweifelt und setzt alles daran, ihn wieder umzustimmen. Sogar ihr Geheimnis will sie ihm zu diesem Zweck verraten. Die klare Ansage von Annett, sich endlich damit abzufinden, hat es in sich. Dennoch versucht Mia, Anna und Jonas von ihrer Unschuld zu überzeugen. Mit Erfolg?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen