Anna und die Liebe

Episode 52

SAT.1Staffel 3Folge 52
Episode 52

Anna und die Liebe

Folge 52: Episode 52

23 Min.Ab 12

Kimmo hat der Agentur den Auftrag entzogen - Mia ist verzweifelt und setzt alles daran, ihn wieder umzustimmen. Sogar ihr Geheimnis will sie ihm zu diesem Zweck verraten. Die klare Ansage von Annett, sich endlich damit abzufinden, hat es in sich. Dennoch versucht Mia, Anna und Jonas von ihrer Unschuld zu überzeugen. Mit Erfolg?

