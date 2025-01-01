Anna und die Liebe
Folge 54: Episode 54
24 Min.Ab 12
Lily merkt, wie sehr sie Lars' Nähe vermisst, als ihr das Glück von Paloma und Maik bewusst wird. Auf Palomas Anraten hin, den Kontakt zu ihrem Noch-Ehemann nicht abreißen zu lassen, versucht Lily hartnäckig, an Lars dran zu bleiben. Doch der macht ihr klar, dass er keinen Kontakt mehr zu ihr wünscht. Da hat er die Rechnung jedoch ohne Lily gemacht ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen