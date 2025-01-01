Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 111

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 111
Episode 111

Anna und die Liebe

Folge 111: Episode 111

23 Min.Ab 12

Anna trifft Toms Verlobung mit Carla bis ins Mark. Als Carla ihr dann auch noch enthüllt, dass der Entwurf für das Hochzeitskleid für sie gedacht war, ist Anna endgültig gedemütigt und flieht. Tom spürt sie jedoch auf. Anstatt aber seine Gründe zu erklären, teilt er Anna mit, dass er ihren Vertrag auflösen will und sie damit freilässt.

