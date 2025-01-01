Anna und die Liebe
Folge 140: Episode 140
24 Min.Ab 12
Im ersten Moment fällt es Anna schwer, sich von Tom abzuwenden und nicht zu ihrer Verabredung zu gehen, doch als sie zurück zu Enrique kommt, ist sie sich sicher: An der Seite dieses Mannes fühlt sie sich wohl. Gerade als sich Anna gegen die Karriere und für Enrique und das Baby entscheidet, taucht wie aus dem Nichts Katja wieder auf ...
