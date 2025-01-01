Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 167

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 167
Episode 167

Episode 167Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 167: Episode 167

24 Min.Ab 12

Tom hat sich eine Waffe besorgt und will Paules Entführer damit in die Knie zwingen. Anna ist dagegen, und um seinen Plan auszuführen, schließt er sie in seiner Wohnung ein und macht sich auf den Weg zu der geplanten Lösegeldübergabe. Kurz darauf findet Carla die verzweifelte Anna in Toms Wohnung und erfährt, was dieser vorhat. Tom begibt sich - ohne es zu ahnen - in eine tödliche Falle ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen