Anna und die Liebe

Episode 175

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 175
Folge 175: Episode 175

23 Min.Ab 12

Anna verdächtigt Carla, an der Entführung von Tom und Paule beteiligt zu sein und findet in ihrem Auto tatsächlich Toms Schlüsselbund. Als sie von Carla dabei erwischt wird, stellt Anna sie zur Rede. Carla bewahrt jedoch die Fassung und gibt vor, selbstständig recherchiert zu haben. Doch Anna traut ihr nicht so recht ...

