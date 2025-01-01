Anna und die Liebe
Folge 181: Episode 181
23 Min.Ab 12
Anna erfährt von Tom, dass Carla 25% von Lanford fordert. Ihr kommt sofort der Verdacht, dass Carla einen größeren Plan verfolgt. Misstrauisch geworden, beginnt Anna zu recherchieren und findet tatsächlich ein interessantes Detail heraus. Anna muss unbedingt verhindern, dass Bruno Carla die Anteile überschreibt ...
Anna und die Liebe
