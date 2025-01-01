Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 257

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 257
Folge 257: Episode 257

23 Min.

Das unerwartete Wiedersehen zwischen Nina und Carla reißt bei beiden die Wunden der Vergangenheit auf! Während Carla sich durch Verdrängung zu schützen versucht, erzählt Nina Jojo von ihrem gemeinsamen Aufwachsen, ihrer Freundschaft und schließlich von dem Morgen, der alles veränderte.

SAT.1 emotions
