Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 42

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 42
Episode 42

Episode 42Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 42: Episode 42

24 Min.Ab 12

Tom und Carla sind unterschiedlicher Meinung, was den Erfolg der Pariser Modenschau angeht. Während Carla voller Hoffung ist, befürchtet Tom, dass die Bestellungen diesmal weit hinter den Erwartungen zurückbleiben könnten. Und leider behält Tom Recht. Carla nimmt diese Niederlage persönlich und will durch eine Werbekampagne doch noch einen Erfolg einstreichen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen