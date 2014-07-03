Anna und die Liebe
Folge 100: Episode 100
23 Min.Folge vom 03.07.2014Ab 12
Nachdem Nina Luca um Bedenkzeit gebeten hat, bleibt sie zwiegespalten zurück. Auch vor Jojo, der sie kurz darauf nach Hause bringt, kann sie sich nicht öffnen, da unter der Beziehung der beiden noch kein richtiger Schlussstrich gezogen wurde. Nach einem klärenden Gespräch sind die Karten neu gemischt.
