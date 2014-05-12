Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 25

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 25vom 12.05.2014
Episode 25

Episode 25Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 25: Episode 25

23 Min.Folge vom 12.05.2014Ab 12

Nina kommt nach dem Kuss mit Jojo gar nicht dazu, ihre Gefühle zu ordnen, weil sie prompt von Carla zu Lanford beordert wird, wo ein Musterkleid für Luis Costa angefertigt werden soll. Mit gemischten Gefühlen sieht Nina dabei zu, wie ihr Entwurf Wirklichkeit wird. Auf der Lanford-Weihnachtsfeier wird das Kleid feierlich überreicht - und ausgerechnet Nina soll das Kleid an sich präsentieren.

