Anna und die Liebe

Episode 47

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 47
Folge 47: Episode 47

24 Min.Ab 12

Bruno erhält von Tom und Anna die Nachricht, dass sie in Barcelona bleiben wollen, um für Espinoza zu arbeiten. Bruno ist zunächst außer sich, findet aber schließlich einen Weg, die beiden zumindest in der Firma zu halten, indem er den Gefallen einfordert, den Luca ihm noch schuldet.

