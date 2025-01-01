Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 51

Staffel 5Folge 51
Episode 51

Anna und die Liebe

Folge 51: Episode 51

23 Min.Ab 12

Als sich der Geburtstag von Andreas jährt, überkommen Nina wieder Schuldgefühle. Von diesen getrieben, wagt sie zum ersten Mal zu Andreas' letzter Ruhestätte. Sie ahnt nicht, dass ihr dort die Konfrontation mit dessen Vater droht. Als sie den Rückweg antritt, erreicht sie ein schicksalhafter Brief, der nur einen Satz beinhaltet.

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

