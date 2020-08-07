Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 90

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 90vom 07.08.2020
Episode 90

Episode 90Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 90: Episode 90

24 Min.Folge vom 07.08.2020Ab 12

Jojo will für seine Liebe zu Nina und ihre Beziehung kämpfen. Doch Ninas Entschluss steht fest: Sie kann nicht länger mit Jojo zusammen sein! Als er durch einen Zufall entdeckt, dass Nina mit Luca zusammen bei Lanford arbeitet, scheint ihm die Situation eindeutig: Nina hat sich gegen ihn und für Luca entschieden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen