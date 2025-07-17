Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Ab 12

Fotolaborantin Katja entwickelt Bilder von halbnackten und gefesselten Frauen, die tot aussehen. Als sie auf einem dieser Fotos ihre 17-jährige Tochter entdeckt, schaltet sie Anwalt Claus Pinkerneil ein. Dieser ermittelt knallhart, ob Tamara in die Hände krimineller Perverser geraten ist.

