SAT.1Staffel 1Folge 20
Folge 20: Wohnst du schon oder zeltest du noch

46 Min.Ab 12

Familie Klaasen kann es nicht fassen! Eigentlich soll ihr neues Eigenheim schon in zwei Wochen fertig sein, doch bis jetzt steht nur der Rohbau. So sind sie gezwungen, in ein Zelt vor dem unfertigen Bau zu ziehen und dann meldet die Baufirma auch noch Insolvenz an ...

SAT.1
