Anwälte im Einsatz
Folge 63: Spätes Glück
45 Min.Ab 12
Seniorin Margot verliebt sich in den jungen wohlhabenden Ben. Ihr lieber Ehemann duldet zunächst tapfer den jungen Konkurrenten, wird jedoch bald abserviert. Die gemeinsame Tochter kann nicht zusehen, wie ihr Elternhaus zerbricht und schaltet Anwalt Forliano ein. Kann er das Unheil stoppen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1