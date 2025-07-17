Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 70
45 Min.Ab 12

Als plötzlich der zwölfjährige Arne mit seinem Sparschwein vor ihm steht, hätte Anwalt Römer niemals geahnt, in was für eine Intrige er hineingezogen wird. Die Mutter des Schülers braucht dringend Hilfe: Sie ist nicht nur gefeuert worden, sondern muss auch noch Schadenersatz zahlen. Doch der engagierte Anwalt lässt das nicht zu. Um die Unschuld seiner Mandantin zu beweisen, verbündet er sich am Ende sogar mit dem Staatsanwalt.

SAT.1
