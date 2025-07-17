Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Auf Sand gebaut

SAT.1Staffel 1Folge 92
Auf Sand gebaut

Auf Sand gebautJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 92: Auf Sand gebaut

45 Min.Ab 12

Vanessa Klein ist aus einer heimlichen Affäre ihrer Mutter mit einem wohlhabenden Unternehmer hervorgegangen. Als der Unternehmer und seine Frau bei einem Unfall ums Leben kommen, bricht Vanessa ihr Schweigegelübde und möchte ihren Stiefbruder kennenlernen. Ein Vorhaben, das die Pflegeeltern des 16-jährigen Erben mit allen Mitteln verhindern wollen. Kann Niklas Dittberner helfen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen