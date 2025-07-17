Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 1
Folge 1: Sie gehört zu mir

45 Min.Ab 12

Zahnarzthelferin Elena Jeschek erwischt ihren Ehemann mit einer anderen Frau im Bett. Sie setzt ihren untreuen Gatten vor die Tür und sucht sich stattdessen lieber eine Mitbewohnerin. Doch das wird ihr zum Verhängnis. Kann Anwalt Florestan Goedings sie retten?

