Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die Sexfalle

SAT.1Staffel 2Folge 106
Die Sexfalle

Die SexfalleJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 106: Die Sexfalle

45 Min.Ab 12

Schon nach kurzer Zeit entpuppt sich die Affäre von Diana Lux zu dem jüngeren Tobi als Albtraum: Er verlangt 10.000 Euro, wenn die Lehrerin vermeiden will, dass erotische Fotos von ihr im Netzt landen. Kann Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz den Erpresser überführen, bevor ihre Mandantin nicht nur ihren Job, sondern auch ihr Ansehen verliert?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen