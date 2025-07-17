Anwälte im Einsatz
Folge 106: Die Sexfalle
45 Min.Ab 12
Schon nach kurzer Zeit entpuppt sich die Affäre von Diana Lux zu dem jüngeren Tobi als Albtraum: Er verlangt 10.000 Euro, wenn die Lehrerin vermeiden will, dass erotische Fotos von ihr im Netzt landen. Kann Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz den Erpresser überführen, bevor ihre Mandantin nicht nur ihren Job, sondern auch ihr Ansehen verliert?
Weitere Folgen in Staffel 2
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
