Anwälte im Einsatz

Geschenkt ist geschenkt

SAT.1Staffel 2Folge 110
Folge 110: Geschenkt ist geschenkt

45 Min.Ab 12

Das Ehepaar Göpfert hat Angst um Tochter Vicky: Ihr neuer Freund Johnny ist nicht nur ein Schmarotzer, sondern auch ein Betrüger. Er geht Vicky fremd und hat es nur auf ihre Eigentumswohnung abgesehen, die sie von den Eltern geschenkt bekommen hat. Rechtsanwalt Momme Funda muss der 18-Jährigen die Augen öffnen, doch die ist blind vor Liebe ...

