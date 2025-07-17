Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppelt hält schlechter

SAT.1Staffel 2Folge 119
Folge 119: Doppelt hält schlechter

45 Min.Ab 12

Annika hat vor 14 Jahren aus Spaß ihre Urlaubsliebe Christian in Las Vegas geheiratet. Aber jetzt wird die Ehefrau und Mutter von ihrer Vergangenheit eingeholt. Christian taucht plötzlich auf und droht, ihr Leben zu zerstören. Schafft es Anwalt Claus Pinkerneil Annikas Geld und ihre zweite Ehe mit Ehemann Stefan zu retten?

SAT.1
