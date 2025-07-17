Anwälte im Einsatz
Folge 120: Das Spiel mit der Wahrheit
45 Min.Ab 12
Was hat sich bloß im Haus ihrer Tochter abgespielt?! Das fragt sich Doris Jung, nachdem Ehemann Frank behauptet, den Schwiegersohn im Streit erschlagen zu haben. Und dann ist auch noch Tochter Tanja verschwunden ... Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz soll die Unschuld ihres Mandanten beweisen und kommt immer größeren Geheimnissen auf die Spur, nach deren Auflösung nichts mehr so ist, wie es scheint!
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1