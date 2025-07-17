Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Das Phantomhaus

SAT.1Staffel 2Folge 124
Das Phantomhaus

Anwälte im Einsatz

Folge 124: Das Phantomhaus

45 Min.Ab 12

Die Spangemachers freuen sich: Endlich sollen die Arbeiten an ihrem Fertighaus beginnen. Doch auf der Baustelle tut sich nichts. Kurz darauf steht die Familie auf der Straße. Es riecht nach Baubetrug - ein Fall für Rechtsanwalt Bernd Römer!

