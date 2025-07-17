Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Vergiftet

SAT.1Staffel 2Folge 2
Vergiftet

VergiftetJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 2: Vergiftet

45 Min.Ab 12

Anwalt Niklas Dittberner bekommt den unglaublichsten Auftrag seines Lebens: Jens Kleinken meldet seine eigene Ermordung. Das sterbende Opfer bittet den Anwalt herauszufinden, wer es vergiftet hat. Unter enormem Zeitdruck begibt sich Niklas Dittberner auf Spurensuche - denn um Jens seinen letzten Wunsch zu erfüllen, bleiben ihm nur drei Tage ...

