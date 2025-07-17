Anwälte im Einsatz
Folge 29: Kinder von Traurigkeit
45 Min.Ab 12
Rechtsanwältin Eileen Minner beobachtet, wie Teenie Annika in einen handfesten Streit mit einem erwachsenen Mann gerät. Als sie dann herausfindet, dass es sich um einen Erzieher im Heim des Mädchens handelt, muss sie eingreifen und kommt einem erschreckenden Geheimnis auf die Spur ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1