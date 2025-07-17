Anwälte im Einsatz
Folge 5: Die Übermutter
45 Min.Ab 12
Nachdem die 16-jährige Dana und der 17-jährige Oliver Eltern geworden sind, reißt Danas Mutter das Baby komplett an sich und spielt sich als Übermutter auf. Völlig verzweifelt wendet sich das junge Elternpaar an Anwältin Kathrin Ruttloff. Ein heftiger Streit um das Baby entbrennt. Kann der Anwalt den jungen Eltern im Kampf gegen Übermutter Claudia helfen?
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1