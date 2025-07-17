Anwälte im Einsatz
Folge 56: Falsche Entscheidung
45 Min.Ab 12
Nancy Kruse hat den Fehler ihres Lebens gemacht: Aus der Not heraus hat sie ihr Neugeborenes an eine Kinderhändlerin verkauft. Jetzt will sie es wieder haben, doch von der Käuferin fehlt jede Spur. Anwältin Barbara von Minckwitz unternimmt alles, um das Baby wiederzufinden. Doch mit jeder Stunde, die verstreicht, schwindet die Hoffnung ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1