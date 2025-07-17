Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 68
Folge 68: Die Liebe ist ein seltsames Spiel

45 Min.Ab 12

Marco stellt seinen Eltern die neue Liebe seines Lebens vor: die zwölf Jahre ältere Nicki. Doch Vater Jörg will die Beziehung mit allen Mitteln torpedieren und entlässt Marco sogar aus dem gemeinsamen Betrieb. Marcos Anwältin Eileen Minner steht dem Liebespaar zur Seite und deckt die wahren Gründe der Ablehnung auf.

SAT.1
