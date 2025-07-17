Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 78
Folge 78: Plötzlich Mama

45 Min.Ab 12

Sonja Gerlach fällt aus allen Wolken: Ihr verstorbener Vater Michael hat sie als Vormund für ihre zwei Halbgeschwister bestimmt. Als der ein Jahr alte Ben plötzlich Blutergüsse hat, gerät die überforderte Sonja unter Verdacht. Anwalt Bernd Römer setzt alles daran, den Täter zu finden. Doch alles spricht gegen die 28-Jährige ...

