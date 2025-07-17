Anwälte im Einsatz
Folge 86: Meine Kinder, deine Kinder
45 Min.Ab 12
Petra Mohr hat den größten Fehler ihres Lebens gemacht. Auf Druck ihres Ex-Mannes hat sie vor vier Jahren ihre Kinder verlassen. Doch ein Schicksalsschlag öffnet ihr die Augen und sie setzt alles daran, um sich mit den beiden zu versöhnen. Kann Rechtsanwältin Alica Valiulova ihr dabei helfen, ihren Fehler wiedergutzumachen?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
