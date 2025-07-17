Anwälte im Einsatz
Folge 89: Alle hassen Mona
45 Min.Ab 12
Seit Familie Fürth nach Berlin gezogen ist, wird sie von ihrer Vermieterin regelrecht tyrannisiert. Familienvater Mark will sich das nicht länger gefallen lassen und schaltet Anwalt Claus Pinkerneil ein. Als die verhasste Mona Krause jedoch Mark bezichtigt, sie die Treppe hinuntergestoßen zu haben, sucht der Anwalt den wahren Täter. Das Problem ist nur: Jeder Hausbewohner hatte ein Motiv ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1