Anwälte im Einsatz
Folge 91: Das dicke Ende
45 Min.Ab 12
Sina Mahlmann verliert ihren Job im Beautysalon, weil die neue Chefin sie zu fett findet. Anwalt Giorgio Forliano boxt die 37-Jährige zurück an ihre Arbeitsstelle, doch dann geht das Mobbing erst richtig los. Kann Sina am Ende mit der Hilfe ihres Anwalts ihren Job behalten oder schmeißt sie hin?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1