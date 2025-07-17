Anwälte im Einsatz
Folge 2: In der Tinte
45 Min.Ab 12
Tätowiererin Liz fällt aus allen Wolken: Eine Kundin beschuldigt sie, ihr das falsche Motiv gestochen zu haben. Sie kündigt eine Anzeige wegen Körperverletzung an. Aber stimmen die Vorwürfe überhaupt? Rechtsanwalt Bernd Römer geht der Sache auf den Grund.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1