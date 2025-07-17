Anwälte im Einsatz
Folge 29: K.O.
45 Min.Ab 12
Rechtsanwalt Ralf Vogel findet im Park eine bewusstlose Frau, auf deren Arm das Wort "Flittchen" geschrieben steht. Schnell ist klar, dass Rebecca Jansen mit KO-Tropfen betäubt wurde und dass jemand der hübschen 27-Jährigen schaden will! Für den Anwalt und seine Mandantin beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1