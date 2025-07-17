Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 3Folge 3
Folge 3: Bis dass der Tod euch scheidet

45 Min.Ab 12

Ein Albtraum wird Realität: Als Patricia nach Hause kommt, findet sie das Haus voller Blut und von ihrem Mann keine Spur. Unvermittelt steht sie unter Mordverdacht! Der Kampf um Gerechtigkeit bringt Geheimnisse ans Licht, die nicht gnädiger sind als der Tod.

