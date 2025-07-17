Anwälte im Einsatz
Folge 35: Amelie in Gefahr
45 Min.Ab 12
Cora Schadow ist geschockt: Ihre achtjährige Tochter soll missbraucht worden sein. Scheinbar kommen nur Coras Freund und ihr Ex-Ehemann als Täter in Frage. Anwältin Helga Nachtigall setzt alles daran, die furchtbare Tat aufzuklären und stößt dabei auf eine unfassbare Spur.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1