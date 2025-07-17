Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 40
45 Min.Ab 12

Über 15 Jahre war Svenja glücklich verheiratet. Doch dann taucht ihr Mann Ingo unter und reicht die Scheidung ein. Er hinterlässt einen riesigen Schuldenberg. Svenja weiß nicht weiter und wendet sich an Rechtsanwältin Ulrike Tasic, die sich auf die Suche nach dem verschwundenen Ingo begibt und dabei eine unfassbare Entdeckung macht.

