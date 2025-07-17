Anwälte im Einsatz
Folge 41: Ein Charmeur unter Verdacht
45 Min.
Der charmante Physiotherapeut Simon weist ein Liebesgeständnis seiner Patientin Rebekka zurück. Scheinbar aus Rache wirft sie ihm plötzlich Betrug und sexuelle Nötigung vor. Anwältin Sylvia Beutler-Krowas muss den Ruf ihres Mandanten retten. Doch es bleibt nicht nur bei Rebekkas Beschuldigungen.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
