Anwälte im Einsatz
Folge 45: Alles aus Liebe
45 Min.Ab 12
Verhängnisvoller Junggesellenabschied: Der Bräutigam Patrick Juncker soll die Stripperin Nadja auf dem Gewissen haben, doch er hat keine Erinnerung an die Nacht. Rechtsanwalt Florestan Goedings versucht die wilde Partynacht zu rekonstruieren und kommt einer bösartigen Intrige auf die Spur? ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1