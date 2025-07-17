Wohnst du schon oder zeltest du nochJetzt kostenlos streamen
Folge 20: Wohnst du schon oder zeltest du noch
46 Min.Ab 12
Familie Klaasen kann es nicht fassen! Eigentlich soll ihr neues Eigenheim schon in zwei Wochen fertig sein, doch bis jetzt steht nur der Rohbau. So sind sie gezwungen, in ein Zelt vor dem unfertigen Bau zu ziehen und dann meldet die Baufirma auch noch Insolvenz an ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1