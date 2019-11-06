Anwälte im Einsatz
Folge 102: Heldin im Rollstuhl
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eigentlich wollte sie nur zwei Mädchen helfen, die bedrängt wurden. Dann wird Kim innerhalb von Sekunden selbst zum Opfer. Und danach ist für die sportbegeisterte 31-Jährige nichts mehr wie vorher. Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz setzt alles daran, die Täter zu finden, aber auch ihrer Mandantin Mut für ihr neues Leben zu machen. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1