SAT.1Staffel 2Folge 102vom 06.11.2019
Folge 102: Heldin im Rollstuhl

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eigentlich wollte sie nur zwei Mädchen helfen, die bedrängt wurden. Dann wird Kim innerhalb von Sekunden selbst zum Opfer. Und danach ist für die sportbegeisterte 31-Jährige nichts mehr wie vorher. Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz setzt alles daran, die Täter zu finden, aber auch ihrer Mandantin Mut für ihr neues Leben zu machen. Rechte: Sat.1

