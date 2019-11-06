Gestohlene ErinnerungJetzt ohne Werbung streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 110: Gestohlene Erinnerung
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Gestohlenes Präsent? Vor Simone Keller steht ein wildfremder Mann und behauptet, ihr verstorbener Ehemann hätte ihm ein Gemälde entwendet. Simone kann das nicht glauben und kämpft gemeinsam mit Rechtsanwalt Giorgio Forliano um das wertvolle Erinnerungsstück. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1