Staffel 2Folge 110vom 06.11.2019
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Gestohlenes Präsent? Vor Simone Keller steht ein wildfremder Mann und behauptet, ihr verstorbener Ehemann hätte ihm ein Gemälde entwendet. Simone kann das nicht glauben und kämpft gemeinsam mit Rechtsanwalt Giorgio Forliano um das wertvolle Erinnerungsstück. Rechte: Sat.1

